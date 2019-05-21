كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي امس الاثنين إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة حسب ما اورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 20 ماي 2019 إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست/ن.ع.6ي مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع RPK ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف و(1,8) كيلوغرام من مادةTNT ي بالإضافة إلى كمية من الذخيرة".

تأتي هذه العملية -يضيف البيان-"لتؤكد مرة أخرى على اليقظة العالية والحرص الشديد لوحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود في الحفاظ على سلامة ترابنا الوطني وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد".