أصيب مساء اليوم الثلاثاء ثلاث أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى الجبانة بلدية بئر العاتر جنوب تبسة في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وتتراوح أعمار المصابين بين 32 و 57 سنة ونقلوا من طرف فرقة الحماية المنية إلى مستشفى التيجاني هدام ببير العاتر .

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث مرور ثان وقع في نفس التوقيت على مستوى مدخل بلدية المزرعة تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 36 سنة تم إسعافه وتحويله إلى استعجالات العقلة.