نفت وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت خبر إعادة تعيينها على رأس مديرية المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (كراسك).

وكتبت بن غبريت في منشور على صفحتها الرسمية في الفايسبوك " ردا على الإشاعات بخصوص تعييني على رأس مديرية المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية والتي تم ترويجها وتداولها في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام دون التأكد من صحتها ومصداقية مصدرها، فإنني أفند بصفة قطعية هذا الخبر".