نقل عمال مديرية البث الإذاعي والتلفزي " تيديا " ببشار احتجاجهم إلى مقر المفتشية الجهوية للعمل في خطوة تصعيدية نحو إسماع مطالبهم المرفوعة منذ أشهر، والمحددة في رحيل المدير الجهوي للبث الإذاعي والتلفزي، الذي اعتبروا أن الوثائق والملفات التي تدينه تراكمت كثيرا و أثرا سلبا على سير هذه المؤسسة الحساسة.

ورغم محاولة المفتش الجهوي للعمل التهرب من لقائهم، إلا أنهم استطاعوا إجباره على الجلوس معهم، وسلموا لها عريضة الشكوى وتعد لهم برفع انشغالاتهم لكل الجهات المعنية.

وكان ممثلو العمال المحتجين قرروا تنظيم هذه الوقفة كخطوة أولى نحو سلسلة من الحركات الاحتجاجية التصعيدية التي سيباشرها هؤلاء والتي ستشمل وقفات أمام مقر الولاية ومقر المجلس الشعبي الولائي، في انتظار السفر للعاصمة وتنظيم وقفة أمام المديرية العامة ووزارة الاتصال للفت إنتباه مسؤوليها عما قال عنه هؤلاء "الوضع المتعفن" الذي تعيشه هذه المديرية الجهوية.

ولا يزال لحد الساعة ينتظر العمال تدخل الجهات الوصية لوضع حد لتجاوزات تبديد المال العام، تدني الأداء التقني والمهني في المديرية، الإخلال بالتعهدات والإتفاقات، التعسف، التسلط والظلم وسوء التسيير، الانتقام وتصفية الحسابات، غياب الحوار الاجتماعي، و انعدام الأخلاق المهنية والإدارية في هذه المديرية.