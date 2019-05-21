حققت جمعية عين مليلة فوزا ثمينا أمام ضيفه بارادو بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار الجولة الـ29 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بملعب الشهيد خليفي تهامي بعين مليلة.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة من قبل وسط الميدان سيلا عصمان (45'+1) لصالح أمل عين مليلة.

وتسمح هذه النتيجة لجمعية عين مليلة بالارتقاء إلى الصف الثامن برصيد 36 نقطة والخروج مؤقتا من منطقة الفرق المهددة بالسقوط في انتظار استكمال مباريات الجولة الـ29 سهرة اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة والنصف بينما ضيع نادي بارادو (3 - 45 ن) فرصة البقاء في المنصة الشرفية خاصة في حالة فوز وفاق سطيف أمام شبيبة الساورة.