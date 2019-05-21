فارقت طفلة صغيرة الحياة بالوادي اليوم على إثر صعقة كهربائية قاتلة كما لحق بها شاب بصعقات مماثلة عندما فشل في إنقاذها.

وحسب مصادر محلية، فإن الطفلة البالغة 10 سنوات من العمر والقاطنة بحي أولاد تواتي علقت بسلك كهربائي لآلة كهرومنزلية فأطلقت والدتها صرخات طالبة النجدة من الجيران، فهرع إليها جار شاب عمره 23 سنة وحاول إنقاذها من خلال مسكها غير أنه علق هو الآخر ولقي حتفه تحت صدمات كهربائية شديدة التوتر.

ونقلت مصالح الحماية المدنية الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي في جو من الحزن والأسى لدى سكان الحي.