

النتائج الكاملة والترتيب للجولة ال29 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم ,التي جرت ليلة الثلاثاء الى الاربعاء.



جمعية عين مليلة - نادي بارادو 1 - 0

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 1 - 1

دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة 0 - 0

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 1 - 2

اهلي برج بوعريريج - أولمبي المدية 1 - 0

شبيبة الساورة - وفاق سطيف 2 - 1

مولودية بجاية - شباب بلوزداد 1 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 2 - 1



الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 50 29

2. شبيبة القبائل 49 29

3. نادي بارادو 45 29

4. شبيبة الساورة 44 29

5. وفاق سطيف 42 29

6. شباب قسنطينة 40 29

--. مولودية الجزائر 40 29

8. أ. برج بوعريريج 37 29

9. نصر حسين داي 36 29

--. جمعية عين مليلة 36 29

11. شباب بلوزداد 35 29

--. اتحاد بلعباس 35 29

13. مولودية بجاية 33 29

--. مولودية وهران 33 29

15. أولمبي المدية 31 29

-- دفاع تاجنانت 31 29





هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) خلال الجولة الأولى وخصم 3 نقاط من رصيد النادي

العاصمي.