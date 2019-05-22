قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن أبواق العصابة وأتباعھا تحاول تمییع ھذ المسعى النبیل من خلال تغلیط الرأي العام الوطني بالادعاء أن محاسبة المفسدين لیست أولوية ولم يحن وقتھا بعد بل ينبغي الانتظار إلى غاية انتخاب رئیس جديد للجمھورية يتولى محاسبة ھؤلاء المفسدين.

وأضاف قايد صالح خلال زيارته الناحية العسكرية الرابعة في يومه الرابع لكل من الأغواط وبسكرة، أن "الھدف الحقیقي من وراء ذلك ھو محالة تعطیل ھذا المسعى الوطني حتى تتمكن روؤس العصابة وشركائھا من التملص والافلات من قبضة العدالة".

وأكد الفريق، أن تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية يما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين. وتابع رئيس الأركان، "أن الجيش الوطني وقياداته النوفمبرية كانت بالمرصاد وأفشلت المؤامرة والدسائس بفضل الحكمة، والتبصر والإدراك العميق للأحداث واستشراف تطوراتها، مشيرا إلى أنه لا طموحات سياسية له.