خرج، اليوم، عمال منضوين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بسعيدة، في مسيرة سلمية، انطلق أول فوج للمشاركين فيها، من أمام مقر المدرسة النقابية "صبرا وشتيلا"، قبل أن يلتحق المئات بهم، من مختلف قطاعات النشاط، للمطالبة برحيل الأمانة الوطنية، وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد.

وردد المتظاهرون "سيدهم السعيد ديڨاج"، "يا للعار يا للعار، النقابة باعوها لأصحاب المال" و"نقابة حرة ديمقراطية".

وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "نحن ضحايا عبد المجيد سيدي السعيد"و "صامدون، صامدون، للعصابة رافضون".

من جهتهم، استجاب عمال تيزي وزو لدعوة الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالولاية ،حيث خرج الآلاف من العمال بمختلف القطاعات الاقتصادية ومديريات الجهاز التنفيذي للولاية في مسيرة حاشدة جددوا دعوتهم لرحيل رموز النظام السياسي الفاسد ببلادنا في مقدمتهم الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد من خلال ترديد "سيستام ديڨاج" "سيدي السعيد ديڨاج".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "من أجل استرجاع أ.ع .ع .ج عيسات إدير وبن حمودة" "الاتحاد العام للعمال الجزائريين ماشي مملكة ولا باترونة و لادولة".

وقائد أركان الجيش لم يسلم من رد فعل العمال الذين طالبو برحيله من خلال صيحاتهم "الڨايد صالح ديڨاج" وكتابة لافتات "يالڨايد صالح الجزائر جمهورية وليست ثكنة". كما عبروا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية التي يلح النظام على تنظيمها يوم 4 جويلية من خلال ترديد "أولاش الفوط أولاش". المسيرة هذه انطلقت في وقتها المحدد على الساعة الحادية عشرة من ملعب أول نوفمبر بتيزي وز و سار المشاركون فيها بالشوارع الرئيسية للمدينة لبلوغ ساحة الشمعة.