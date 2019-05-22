كشف مصدر عليم لـ "الخبر"، أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء تبسة قد أمرت بفتح تحقيق في حادثة إصابة تسع فتيات بمركز رعاية البنات بحي جبل أنوال بتبسة بعد ترويج معلومات عن محاولة انتحار إحداهن ونشوب شجار جماعي.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فقد أصيبت ليلة أمس الثلاثاء، 9 فتيات بجروح متفاوتة الخطورة، إثر شجار وقع بين النزيلات بمركز رعاية تأهيل البنات بحي 4 مارس جبل انوال، بعد أن تناولن أدوية بطريقة غير صحية وغير موصوفة من طرف طبيب المركز لتطرح عدة أسئلة عن كيفية وضعها تحت تصرفهم أو أخذها بالعنف، وهي الوقائع التي فتحت فيها الجهات القضائية تحقيقا لتحديد المسؤوليات سيما بعد رواج محاولة انتحار أحداهن قبل أن يتم تحويل الفتيات الـ 9 إلى قسم الاستعجالات بالمؤسسة الأستشفائية الدكتور عالية صالح لتقديم الإسعافات الأولية والتكفل بالعلاج.