هاجم رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة و الديموقراطية بشدة خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح الذي ألقاه هذا الأسبوع بورقلة.

و كتب محسن بلعباس في منشور على صفحته الرسمية في الفايسبوك " الخطاب الأخير الذي ألقاه قائد الأركان، أحمد قايد صالح، من ورقلة، وتحديدا في إحدى ثكنات الناحية العسكرية الرابعة، حول الوضع السياسي السائد في البلاد، لم يدع مجالا للشك عن رغبة قائد الجيش في السيطرة على الحياة الوطنية".

وأضاف بلعباس أن هذا الخطاب " يكشف عن قلة اكتراث قادتنا بمستقبل البلاد على المدى القصير. على الرغم من رفض الانتخابات بالإجماع، علماً بأنه لم يقم أي مرشح جاد بسحب استمارات الترشيح، ناهيكم عن جمع التوقيعات اللازمة لقبول ملفه لدى ما يمثل المجلس الدستوري، فإن السلطة الفعلية تتمادى في رفض الواقع بالإلحاح على القول بأن الاستدعاء لانتخابات رئاسية يوم 4 جويلية موعد من شأنه أن يخرج البلاد من مأزقه".

وعن الفلراغ الدستوري، اعتبر بلعباس أن" الجزائر عاشت 57 عامًا في حالة فراغ دستوري حقيقي، ومنها 18 عاماً من تجميد الدستور، لاسيما بين عامي 1965 و1976 وبين عامي 1991/1996"، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى فترة انتقالية تأسيسية كفيلة بوضع حد للأزمات الدورية التي رهنت وما زالت تعرّض مستقبلها للخطر.