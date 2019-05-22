أشرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، على مراسم تأدية اليمين الدستورية لبوراوي أعمر العضو الجديد بالمجلس الدستوري، عملا بأحكام المادة 183 من الدستور.

وجرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس المحكمة العليا سليمان بودي.

وعملا بأحكام المادتين 183 و184 من الدستور، تم انتخاب بوراوي، رئيس قسم بمجلس الدولة سابقا، عضوا بالمجلس الدستوري خلفا لكمال فنيش الذي عين، في 16 أفريل المنصرم، رئيسا للمجلس بعد استقالة الطيب بلعيز.