من المنتظر أن تقدم فرقة الدرك الوطني للكرمة بوهران، غدا الخميس، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه أمام وكيل الجمهورية، في القضية التي حققت فيها فصيلة الأبحاث والمتعلقة بسوء تسيير السوق وتسليم الإدارة لمحلات داخلها لأشخاص لا يملكون سجلات تجارية، إنجاز أشغال وهمية وغيرها. حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية كتيبة الدرك الوطني للكرمة بإنهاء التحقيق الابتدائي، وتم استدعاء الأطراف الأربعاء الماضي وسماعهم.

وعرفت هذه القضية "أطوارا غامضة" منذ أن شرعت مصالح الدرك الوطني في التحقيق فيها، بعد اقتحام مكتب أحد إطارات السوق من طرف مجهولين، واستولوا فيه على وثائق وأختام. وهو الاقتحام الذي عاينته مصالح الدرك وأخذت عينات عن بصمات المقتحمين. ويدير هذه السوق التابعة لولاية وهران، منتخب سابق من حزب العمال في المجلس الشعبي الولائي.