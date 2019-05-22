تمكنت وحدات للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل لوهران اليوم الأربعاء من اعتراض 15 مرشحا للهجرة غير الشرعية برأس لندلس شمال مداغ ببلدية عين الكرمة (دائرة بوتليليس) حسبما علم من خلية الاتصال لذات المصالح.

وتم اعتراض المرشحين الـ15 للهجرة السرية الذين ينحدرون من ولاية تيزي وزو على بعد 6 أميال من رأس لندلس في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه التوجه إلى إسبانيا بزورق مطاطي، حسبما أوضحه نفس المصدر.

وتم تسليم هؤلاء الموقوفين الذين انطلقوا في رحلتهم من شاطئ كوراليس إلى مصالح الدرك الوطني، يضيف نفس المصدر.