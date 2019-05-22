جدد المكتب السياسي لحزب العمال تنديده بقرار إيداع أمينته العامة لويزة حنون السجن المؤقت بأمر من محكمة عسكرية منذ 9 ماي 2019.

وأكد المكتب السياسي في بيان له اليوم الأربعاء أن "اعتقال لويزة حنون، يشكل تجريما للفعل السياسي وهجمة عنيفة ضد الديمقراطية والتعددية الحزبية ويعتبر أن الهدف من ذلك هو منع مسؤولة سياسية وحزبها من لعب الدور السياسي في النقاش السياسي وتقديم الاقتراحات لإيجاد مخرج يتماشى مع تطلعات الملايين المجندون بصفة مكثفة ومتواصلة منذ 14 أسبوع".

من جهة أخرى ندد حزب العمال بقمع وتوقيف عشرات الطلبة والأساتذة من طرف الشرطة في مسيرة الطلبة في الجزائر العاصمة.

وختم البيان بالتأكيد على تجنيد كل القوى النضالية للحزب في الحملة الوطنية من أجل إطلاق سراح لويزة حنون.