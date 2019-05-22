بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل، إلى إيداع 77 رسالة نية للترشح، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وجاء في البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الأربعاء 22 ماي 2019، تتمثل في إيداع 77 رسالة نية للترشح".

وتأتي هذه الحصيلة قبيل انقضاء اجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية والتي يحددها قانون الانتخابات بـ45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة والذي كان يوم 9 أفريل الماضي.

وأضاف نفس المصدر أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

يذكر أن من بين رسائل الترشح المودعة، توجد ثلاثة أحزاب سياسية هي التحالف الوطني الجمهوري، جبهة المستقبل والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.

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