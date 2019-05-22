حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، في إطار نشاطاتها الاستكشافية و بمجهودها الذاتي، اكتشافا جديدا للغاز المكثف على مستوى حوض تندوف حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للشركة.

ويعد هذا الاكتشاف الأول في تاريخ الأبحاث الاستكشافية الذي تحقق فيه سوناطراك نتائج ايجابية في حوض تندوف حسب ذات المصدر.

وأبرز الاكتشاف - يضيف البيان- تراكم الغاز المكثف عبر بئر ايرتا 1-ERTA من خلال الخزان التقليدي و هو أداء استثنائي يفتح آفاقًا جديدة في هذه المنطقة.

للتذكير حققت شركة سوناطراك مطلع شهر ماي الجاري، في إطار نشاطاتها الاستكشافية و بمجهودها الذاتي, أربعة (04) اكتشافات جديدة هي حاليا قيد التقييم.

وتمثلت هذه الاكتشافات في بئر للنفط على مستوى منطقة ت?رت, و بئر للغاز حاوي على مكثفات بمستوى حوض أمجيد (منطقة القاسي)، وهذا فضلا عن بئرين للغاز حاويان على مكثفات في حوض بركين.

وبهذا الاكتشاف يرتفع عدد الاكتشافات الجديدة المحققة من طرف سوناطراك منذ بداية 2019 إلى ثمانية (8) اكتشافات.

وتنم هذه الاكتشافات التي تدخل في إطار نشاطات البحث عن استراتيجية سوناطراك للحفاظ على الجهد المبذول في مجال الاستكشاف لتجديد احتياطاتها من المحروقات.