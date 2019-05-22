انتقد اليوم حزب جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس" خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح الذي حسبه يخوض في متناقضات التي أصبحت مزعجة. كما أشاد الأفافاس بالمسيرات اليومية التي يقوم بها كل من الطلبة، المحامين،الأطباء و كذلك المنتخبين المحليين.

و أشاد الأفافاس بشجاعة هؤلاء المناضلين اللذين يحافظون على نفس مستوى الحركية و على مطالبهم التي لا تتعارض مع المطلب الرئيسي و الأساسي و الذي هو الرحيل الجذري للنظام و لرموزه، و الذين يطمحون في فترة انتقالية ديمقراطية، تنتهي بتنظيم انتخاب مجلس تأسيسي ذو سيادة و جمهورية ثانية.

و أكد الأفافاس في بيانه أن الشعب الجزائري قد قرر و أنه لا شيء يمكنه المساس أو الإنقاص من إصراره على تطبيق خياراته المتميزة بالوطنية و الوعي السياسي الكبير. وأضاف أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي ليس لها الحق في أن تتجاهل إلى ما نهاية وبغير وجه حق للمطالب الشرعية لملايين الجزائريين و الجزائريات.

و ختم الحزب في نفس البيان الذي وقعه السكريتير الأول للحزب حكيم بلحسل أن الخطر الحقيقي يكمن في السباق نحو الحائط الذي يهدد بجر البلاد نحو الانهيار.