ذكرت مصادر مطلعة أن العدالة راسلت، منذ مدة، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب من أجل الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عدد من نواب المجلس، إلا أنه لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه، ما اعتبر أنه تماطل مريب في الاستجابة لطلب العدالة. وتساءل بعض المتابعين إن كان هذا التماطل مرده أن هؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة تربطهم علاقات ومصالح خاصة مع معاذ بوشارب أو مع جهات يمثلها. وتأتي هذه الأخبار لتعمق متاعب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي لا تزال تهب عليه رياح التغيير.