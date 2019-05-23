أقدم الإمام عبد الخالق عبو في تبسة ومدير المدرسة القرآنية الإمام نافع، على تقديم تنازل للمصالح المختصة بولاية تبسة عن السكن الاجتماعي الذي استفاد منه ضمن قائمة الـ4000 سكن المعلن عنها مؤخرا في القطب العمراني الجديد ”الدكان”.

وقال الإمام في رسالته إلى الإدارة المعنية ”لقد ظهر اسمي في قائمة السكنات الاجتماعية الأخيرة بعد 16 سنة من الانتظار، تزامنا مع تواجدي في البقاع المقدسة رفقة الوالدة لأداء مناسك العمرة، يحدث هذا وقد منّ الله عليّ بالفرج وحققت مرادي هذا، وعليه أفضل التنازل لفائدة من هم في ضيق أكثر مني”. وعلق الشارع المحلي على ما أقدم عليه الإمام عبد الخالق عبو بالقول ”لو أن أشخاصا آخرين يقدمون على نفس هذه الخطوة لأعطينا الفرصة للولاية لتحرير القائمة المرهونة بـ11 ألف طعن، كما أن التحلي بنفس السلوك على مستوى كل ولايات الوطن سيخفف عبء التحقيق في الملفات واندلاع نيران الاحتجاجات”.