عبّر الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ولاية الأغواط ”سي علي بلعرابي”، عن تأسّفه لعدم منح السلطات العليا للبلاد تأشيرة الدخول لبعض شيوخ الطريقة التجانية من النيجر وفلسطين لتنشيط الدروس الأحمدية التي اعتادت الطريقة على تنظيمها خلال شهر رمضان، رغم أن الخلافة راسلت كل الجهات المعنية العليا، وتساءل الخليفة العام للطريقة التجانية عن الخلفيات التي جعلت السلطات تحجم هذه السنة عن هذا الإجراء، مستغربا عدم تبليغهم بذلك على الأقل.