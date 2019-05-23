سلطت المفتشية العامة لوزارة العدل بأمر من الوزير، الضوء على خلفيات إخلاء سبيل أبرز المتهمين في جنايات تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة بوهران. وجاء تحرك الوزارة أمس بعدما عبرت أوساط قضائية وأمنية عن صدمتها من إخلاء سبيل المتهم الرئيسي دون غيره من المتهمين. وتنظر الوزارة اليوم في الملف القضائي الذي أنجز على خلفية قضايا فساد كبرى وثراء فاحش ومشبوه رصدته الضبطية القضائية بالتلبس، وكانت نفس المصالح قد حجزت عند هذا الشخص النافذ 4 سيارات فخمة ومبالغ مالية قاربت المليارين وعشرات الأملاك المشبوهة، كما ارتبط اسمه مع أحد أبناء جنرال متابع في عدة مجالس قضائية بملفات فساد ثقيلة.