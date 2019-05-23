أعلن المجمع الأمريكي "كا.بي.أر"، أمس الأربعاء عن توقيعه عقد هندسة مع الشريكين سوناطراك وسيبسا من أجل إعادة تهيئة حقل رود الخروف في الجنوب-الغربي لحاسي مسعود.

وأشار المُجمع الأمريكي الذي لم يفصح عن قيمة العقد أن هذا الأخير يتعلق بتوفير عتاد الهندسة القاعدية و هندسة خطة المشروع التفصيلية.

و تتمثل أشغال إعادة التهيئة في تعزيز المنشآت الموجودة حاليا بمسار جديد لمعالجة النفط والغاز من أجل دعم زيادة القدرات الإنتاجية لحقل رود الخروف.

و حسب المجمع الأمريكي فإن "المشروع سينفذ انطلاقا من مكاتبه في لندن (المملكة المتحدة) و تشيناي (الهند) في أجل مدته ثمانية أشهر".

و جاء في البيان أن رئيس "كا.بي.أر" إنرجي سليوشنز-سيرفيسز، أعرب عن ارتياحه قائلا أن "المجمع الأمريكي فخور بتاريخه في الجزائر الذي يعود إلى أكثر من 45 سنة".

وكان مجمع سوناطراك والمجمع الإسباني سيبسا اللذان يستغلان هذا الحقل بالشراكة منذ 1996 قد وقعا في جانفي 2018 على عقد خاص بإطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع المُوجه لإنتاج لأول مرة غاز البترول المميع بفضل التقنيات الجديدة لاسترجاع المحروقات.

و من شأن هذا الاتفاق الذي يدوم 25 سنة أن يسمح برفع بـ100 مليون برميل معادل نفط من الاحتياطات النهائية لحقل RKF. كما سيسمح بالحفاظ على مستوى إنتاج الزيوت و المكثفات بـ24000 برميل يوميا خلال مدة خمس (5) سنوات و نسبة إنتاج غاز البترول المميع بـ10000 برميل يوميا لمدة ست (6) سنوات.

ويُراهن على توفير هذا المشروع الجديد ما بين 1000 و 1500 منصب شغل خلال فترة ذروة الانجاز.