ستضمن شركة الطيران "أغل أزور" الرحلات بين مدينة ليل الفرنسية ومدينتي الجزائر العاصمة ووهران بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع.

وبررت الشركة هذه البرمجة الجديدة حسب جريدة "إير جورنال"، بأنها حرصا منها على الاستجابة لطلب فترة الذروة انطلاقا من ليل باتجاه الجزائر. وستكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية باتجاه الجزائر من 3 جويلية إلى 18 سبتمبر 2019 تقوم بها "أ.آس.آل" للطيران باستعمال بوينغ 700-737 التي تضم 148 مقعدا.

وأوضح بيان لشركة "أغل أزور"، أنها ستعرض أزيد من ستين رحلة وأزيد من 9000 مقعد للبيع، مضيفا أن المسافرين سيستفيدون من نفس الخدمات التي تقترحها "أغل أزور" على مجمل رحلاتها نحو الجزائر. حيث سيستفيد المسافرون من عرض أكلة خفيفة ومشروبات و رخصة أمتعة تقدر بـ 30 كلغ.

وتضمن "أغل أزور" رحلة مباشرة كل يوم أربعاء نحو الجزائر العاصمة على الساعة الـ 10 صباحا والوصول إلى العاصمة على الساعة الـ 11:30 والانطلاق من الجزائر العاصمة نحو ليل سيكون على الساعة الـ 12:30 (و الوصول إلى ليل على الساعة الـ 16).

وبالنسبة لوهران ستضمن ذات الشركة رحلة مباشرة كل أيام الأربعاء حيث يكون الانطلاق من ليل على الساعة الـ 17:00 (و الوصول إلى وهران على الساعة الـ 18:45 والانطلاق من وهران على الساعة الـ 19:45 والوصول إلى ليل على الساعة الـ 23:30).

وستُكمل الشركة الفرنسية عرضها بين 11 جويلية و 29 أوت برحلة مباشرة إضافية أيام الخميس بين ليل والجزائر العاصمة، حسبما جاء في ذات البيان الذي أكد أن هذه الرحلات فُتحت للبيع.