تم تسجيل 31 مخالفة تتعلق بالصرف بقيمة إجمالية بلغت 99.025 مليون دج (قرابة 834.783 دولار) خلال الثلاثي الأول من 2019، حسبما علم من المديرية العامة للجمارك.

وتعلقت هذه المخالفات بـ 12 شخصا معنويا و 19 شخصا طبيعيا والتي أدت إلى فرض غرامات بلغت 525 مليون دج. ويتعلق الأمر بالأخص بـ "التصريح الكاذب وعدم الامتثال لالتزام التصريح وعدم تحويل رؤوس الأموال للوطن وعدم الامتثال للإجراءات اللازمة وكذا عدم الحصول على التراخيص المطلوبة أو عدم احترام الشروط المتعلقة بها".

وقد بلغت قيمة مخالفات الصرف محل الجنحة حسب طبيعة العملة 464.628 دولار و283.012 أورو و16.780 دينار تونسي.