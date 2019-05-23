شهدت بلدية شعبة العامر بولاية بومرداس حالة طوارئ قصوى اليوم الخميس بعد تسجيل إصابة 50 تلميذ بمدرسة علاش موسى بتسمم غذائي حيث تم نقلهم إلى المستشفى.

وحسب ما علمته "الخبر" من شعبة العامر فإن 50 تلميذا أصيبوا بآلام حادة في بطنهم بالمدرسة الابتدائية مما أدى إلى إعلان حالة طوارئ وتدخل سيارات الإسعاف التي نقلتهم إلى مستشفىات الولاية لتلقي الإسعافات، وتسبب الحادث في حالة هلع كبير لدى أولياء التلاميذ.

ويعود التسمم إلى سببين حسب تصريحات مواطنين، الأول هو تلوث ماء حنفيات المدرسة الابتدائية التي لم تعرف تجديد ولا صيانة، والسبب الثاني يعود الى تناول "الكاشير" الذي اشتراه التلاميذ من أحد محلات بيع المواد الغذائية بشعبة العامر.

وتنقل والي بومرداس إلى بلدية شعبة العامر وأعلن عن فتح تحقيق في الحادث والتكفل بالتلاميذ المصابين.

من جهة أخرى أكد مسؤول بمديرية التربية أن تسيير المدراس الابتدائية وصيانتها يعود إلى البلديات، مؤكدا عدم تسجيل إصابات خطيرة.

كما تنقلت فرقة من أعوان الرقابة وقمع الغش لبلدية شعبة العامر لمراقبة المواد الغذائية خاصة "الكاشير" الذي اشتراه التلاميذ وتحويله إلى المخبر للتحليل في انتظار نتائج التحقيق حول سبب الحادث والذي يرجعه البعض من الأولياء إلى الماء.