ذكر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي في اليمن اليوم الخميس إن طائرة مسيرة نفذت هجوما على "منظومة صواريخ باتريوت" في مطار مدينة نجران بالسعودية.

وكثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية في الأيام العشرة الماضية، وهو ما يحيي أسلوبا كان قد توارى بشكل كبير منذ جهود السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة العام الماضي.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن ضربات بطائرات مسيرة مسلحة لمنشآت نفطية في السعودية الأسبوع الماضي، وقالت يوم الأحد إنها ستهاجم 300 هدف عسكري في السعودية والإمارات واليمن.

وهذه ثالث ضربة للحوثيين أو محاولة للهجوم على نجران خلال أسبوع وفقا لتقارير من السعودية والحوثيين.

وتتزامن أحدث أعمال قتالية مع تزايد التوترات بين إيران ودول الخليج الحليفة للولايات المتحدة وتأتي في وقت حساس مع تطبيق اتفاق سلام ترعاه الأمم المتحدة في ميناء الحديدة باليمن الذي يمثل شريان حياة للملايين.

ولم يصدر أي تأكيد من جانب السعودية بشأن هجوم يوم الخميس. ولم تذكر قناة المسيرة شيئا عن الخسائر التي نجمت عنه.