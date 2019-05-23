ألغى والي ولاية عنابة توفيق مزهود ترخيصا لإفطار جماعي كان مبرمجاً بالولاية.

وذكرت مصادر أن سبب سحب الترخيص في آخر لحظة قد يكون حضور المحاميان مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، والناشط سمير بن العربي.

وهاجم المحامي عبد الغني بادي والي عنابة على صفحته الرسمية في الفايسبوك قائلا "هؤلاء هم الولاة الذين ينظمون الانتخابات النزيهة في الرابع من جويلية ...".

وأضاف "تم منعنا من ندوة على هامش إفطار جماعي مع فعاليات المجتمع المدني بعنابة، مع أن الدستور يكفل حق التجمع، لكن الدستور يحترم فقط من أجل بقاء العصابة !".