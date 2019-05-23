أكد الدولي الجزائري يوسف عطال أن المنتخب الوطني سيخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمصر) بدون ضغوطات كبيرة، باعتبار أنه لن يكون في ثوب المرشح للتتويج النهائي.

وأوضح عطال في تصريح أدلى به لقناة "بي إين سبورت" القطرية : "هذه المرة لن يخوض الخضر نهائيات كأس أمم إفريقيا من موقع المنتخب المرشح للتتويج النهائي، وهذا الأمر سيخفف علينا الضغط المعهود (...) من وجهة نظري الشخصية اعتقد أن هذا الأمر سيكون إيجابيا بالنسبة لنا"، مضيفا : "الأمر المؤكد أننا سوف لن ندخر جهدا من أجل تشريف الألوان الوطنية في موعد مصر".

وأكد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني أن "عناصر الخضر كلها عزم على الذهاب إلى أبعد مستوى ممكن في المنافسة القارية التي توقع بأن مستواها التنافسي سيكون عاليا جدا".

وبهذا الخصوص أضاف عطال : "نحن نعلم الأهمية التي يوليها الجمهور الجزائري لكأس إفريقيا (...) ومن أجل الرقي إلى طموحات هذا الجمهور يتعين علينا بذل كل الجهود من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تثلج صدره"، مستطردا : "وباعتبار أننا لن نخوض هذه المنافسة من موقع الفريق المرشح ستكون الفرصة متاحة أمامنا لتقديم مستوى عالي بعيدا عن كل الضغوطات".