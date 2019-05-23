صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للريغبي، لصالح ملف انخراط الاتحادية الجزائرية للعبة، بصفة رسمية كعضو مشارك في الهيئة الدولية، وذلك خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وفق بيان صدر اليوم الأربعاء عن الفيدرالية الجزائرية للريغبي.

وجاء في البيان تصريح رئيس الاتحادية الجزائرية للريغبي سفيان بن حسان قائلا "إنه يوم تاريخي بانضمامنا رسميا كعضو مشارك بالاتحاد الدولي للريغبي. لقد تعبنا لبلوغ هذا الهدف".

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد الإفريقي للريغبي خالد بابو، الاتحادية الجزائرية على هذا الإنجاز، مشيرا "أنها بغلت محطة مهمة في وقت قياسي (الاتحادية أنشأت سنة 2015) بفضل العمل الكبير المنجز من قبل الرئيس بن حسان وفريقه"، حسب نفس المصدر.

وفي شهر مارس الفارط، وافقت لجنة المناطق التابعة للهيئة الدولية (يوجد 6 مناطق في العالم) على طلب انخراط الاتحادية الجزائرية للريغبي، كعضو مشارك بالاتحاد الدولي للعبة.

وبعد اكتساب الجزائر لكرسي عضو مشارك، يتوجب على الهيئة الفيدرالية، انتظار سنتين من أجل الترشح لنيل العضوية الدائمة في الهيئة الدولية وهو ما يسمح للمنتخب الوطني للأكابر من المشاركة في تصفيات مونديال-2023 بفرنسا.

وتجري النسخة التاسعة من كأس العالم للريغبي بـ 15 لاعبا سنة 2019 باليابان، بينما تحتضن فرنسا الطبعة العاشرة المقررة عام 2023، والتي سطرتها الاتحادية الجزائرية كهدف لمحاولة تأهيل تشكيلة "الخضر" للمشاركة فيها لأول مرة في تاريخ الجزائر.