غيب الموت صباح اليوم الفنان الفكاهي إدريس بلغنامي، بعد صراع طويل ومرير مع المرض، أدخل على إثرها مستشفى الشهيد ترابي بوجمعة لأيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز 69 سنة، مخلفا ورائه أسرة مكونة من أربعة أولاد وبنت.

عمي إدريس كما يحلو لسكان بشار وسكان مدينته القنادسة مناداته، عرف بطيبة وتواضع وعفوية جعلته يسكن قلوبهم وقلوب من تابعوا أعماله الفنية التي كانت عبارة عن نكت وتوصيفات من الواقع البشاري، يرددها حاليا كل بشاري، كما أنها تعرف نسبة مشاهدة كبيرة على موقع اليوتيوب والفايسبوك.

عمي إدريس المتقاعد كسائق ببنك القرض الشعبي الجزائري، كانت له مساهمات كبيرة في الأيام والمناسبات الثقافية المنظمة لولاية بشار، إلى جانب مشاركته في إحياء حفلات الأعراس.

وتأسفت عدد من الأوساط الفنية على التهميش الذي عرفه الرجل خاصة في السنوات الأخيرة.

جثمان عمي إدريس سيوارى الثرى عصر اليوم الخميس بمسقط رأسه بمدينة القنادسة.