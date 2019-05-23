

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الخميس, استقالة رئيس لجنة الأمن والدفاع في المجلس لأسباب صحية.



وقال المجلس, في بيان صحفي, إن "الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى تقدم باستقالته من عضوية المجلس, ومن رئاسة لجنة الأمن والدفاع, لظروف صحية".

وأعلن المجلس عن تعيين الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيمي عضوا بالمجلس ورئيسا للجنة الأمن والدفاع.



وأدى جمال الدين, وفقا للبيان, القسم اليوم, أمام رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان بحضور رئيس القضاء ونائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي.

وتمت ترقية جمال الدين لرتبة الفريق أول منتصف ابريل الماضي, وتولى قيادة هيئة الاستخبارات العسكرية في مارس من عام 2017.



ويتولى المجلس العسكري الانتقالي في السودان الذي يترأسه عبدالفتاح البرهان, مسؤولية إدارة البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي.