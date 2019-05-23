حلت لجنة وزارية موفدة من قبل وزارة التربية والتعليم بولاية غليزان بطلب من النقابات المستقلة لعمال التربية والتكوين في بيانها رقم 07 والتي كشفت فيه عن الخروق والتجاوزات بمديرية التربية في بيان تحوز "الخبر"على نسخة منه.

وقد عقد الاجتماع بين الطرفين بمديرية التربية للإصغاء إلى مطالبهم وانشغالاتهم،حيث طرحت النقابات جملة من التجاوزات، والتي على رأسها التضييق على العمل النقابي،وسياسة الغلق والمنع المنتهجة من لدن مديرة التربية السيدة حيرش هدايات.وحسب البيان فإن المجتمعين تطرقوا إلى ملفات أخرى تُرك فيها الباب مفتوحا لإيفاد لجان أخرى من الوزارة الوصية أكثر تخصصا للتحقيق فيها.

وفي سياق حديثهم أكد أعضاء اللجنة الوزارية أنهم سينقلون ما تطرقت إليه النقابات بكل أمانة ومسؤولية وحيادية إلى الجهات الوصية.وبالمقابل أبلغت نقابات التكتل النقابي اللجنة الوزارية تمسكها بمطالبها المعبر عنها في البيانات السابقة،وعلى رأسها ضرورة رحيل مديرة التربية لاستحالة العمل معها،وكذا القيام بوقفات احتجاجية ولائية ووطنية.