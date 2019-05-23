توفي شخص اليوم إثر حادث مرور خطير وقع بالطريق السيار شرق غرب في شطره بين بلديتي البويرة وجباحية باتجاه الجزائر العاصمة ، حسبما علم ، اليوم الخميس من مصدر بمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة.

وأوضح المتحدث، أن حادث مرور خطير وقع منتصف النهار إلا خمس دقائق، تمثل في انحراف مركبة و اصطدامها بلوحة الاشارة التنبيهية ما أدى إلى وفاة عامل فورا.

وأضاف أن الحادث وقع غير بعيد عن جسر وادي الرخام في اتجاه الجزائر العاصمة على مستوى الطريق السيار شرق غرب ، فيما تم نقل الضحية البالغ من العمر 41 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بالبويرة من قبل أعوان الحماية المدنية.