دخل منذ ما يقارب اليومين، رب أسرة في إضراب مفتوح عن الطعام واعتصام أمام مقر دائرة حيزر 18 كلم شمال مقر ولاية البويرة للمطالبة بسكن اجتماعي بعد ان اقصي من قائمة 100 مسكن.

المعني حمداش مراد رب أسرة مكونة من أربعة أطفال يتجاوز سنه 40 سنة أكد أنه في حالة مزرية جدا والسلطات لم تلتفت له منذ 7 سنوات ولم تمنحه سكنا يأوي عائلته المتشردة بالشارع بعد طرده من احد أقسام بإحدى المدارس الإبتدائية العش اوفالكوا. ونتيجة لغياب أي رد من الجهات المعنية لجأ هذا المواطن إلى الدخول في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة لمطلبه ومنحه سكنا يأوي عائلته.

وقد أكدت مصادرنا أن السلطات لم تدخل معه في حوار من اجل ثنيه عن قرار الاعتصام والدخول في اضراب عن الطعام الى حد كتابة هذه الأسطر ، حيث لاق تضامن كبير من طرف سكان المدينة الذين طالبوه بالعدول عن الاضراب عن الطعام .

هذا وقد هدد مراد بالانتحار عن طريق الصعود فوق مقر الدائرة ان لم يجد استجابة صادقة من طرف المسؤولين المحليين . كما رفع شعارات "نعم للعدالة الإجتماعية".