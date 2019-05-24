19:11 وفاة شخص خلال مسيرة اليوم بالعاصمة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

18:16 واصل مواطنو ميلة حراكهم بمزيد من الانتعاش والقوة، حاملين شعارات منددة بالإصرار على انتخابات جويلية ومنادية بمرحلة انتقالية، الأعداد تضاعفت هذه المرة بعد التحاق متظاهرين من بلديات أخرى، كالقرارم وفرجيوة وسيدي مروان وزغاية وتاجنانت.

المسيرة التي انطلقت في حدود الساعة الثانية زوالا تابعت مسارها المعتاد من عين الصياح إلى مفترق الطرق بمخرج المدينة، ثم التجمع أمام حديقة شعبوب، وقد كانت من أبرز اللافتات"تتنحاو قاع"، لا لحكم الجنرالات"، "ماكانش انتخابات يا العصابات".

وأبرز ما سجلته مسير هذه الجمعة مشاركة عجوز في الثمانين من العمر، صرحت لـ"الخبر" قائلة "خرجت لطرد العصابات حتى نطهر البلاد من هذه الآفة ونحرر الجزائر" لم يمنعها الصوم ولا الحر مثلها مثل بقية الشباب الذين يصرون على مواصلة الحراك بقوة إلى غاية تحقيق بقية المطالب.ب. رشيد

18:08 خرج مئات المواطنين بالوادي في الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبي في وقفات ومسيرات مطالبة بتغيير النظام جذريا ورافضة لما وصفوها ب" الانتخابات تحت حكم العصابات". ورغم الحرارة الشديدة وحالة العطش والصيام، فإن سكان الوادي حافظوا على موعدهم الاسبوعي في مظاهراتهم السلمية حيث رفعوا لافتات ورددوا العديد من الشعارات ضد السلطة منها "لابدوي لا بن صالح رأي الشعب هو الصالح" كما عبروا عن رفضهم للتنظيم الانتخابات " لا نريد انتخابات تحت حكم العصابات" منددين بمن باعوا الجزائر للأعداء " الجزائر أمانة باعوها الخونة" كما طالبوا أن يطال العقاب الفاسدين في الولايات متسائلين في بعض الشعارات" أين محاكمة ذيول العصابة في كل ولاية" كما هتفوا بالجزائر الجزائر الجديدة الحرة بعيدا عن كل محاولات الالتفاف"حريات حريات لا نريد أجندات" معبرين من خلال الصور المرفوعة عن دعمهم لمبادرة أحمد طالب الإبراهيمي في حل الأزمة.

17:57 الباحث الجزائري بلقاسم حبة يساند الحراك الشعبي من اليابان

17:37 جدد القالميون خروجهم في مسيرة الجمعة الرابعة عشرة من عمر الحراك الشعبي السلمي، مؤكّدين استمرارهم في التظاهر وعدم اكتراثهم ببعض حملات الذباب مثلما أكد لنا مشاركون من مختلف الشرائح، على هامش مسيرةجمعة اليوم. وقد سار أوفياء الحراك الشعبي بولاية ڨالمة ، عبر المسارات المعهودة لمسيرات الحراك ، فيما فضلت حشود من المتظاهرين التجمع وسط " البلاسيت"وترديد شعارات الرفض للباءات وحكومة بدوي المرفوضة شعبيا. وقد فصلت بعض شعارات مسيرة الجمعة 14 بڨالمة ، في مسألة "يتنحاو ڨاع" ، حيث أكدت بعض الشعارات أنّ المقصود " رؤوس العصابة ، لاإطارات الدولة " حسبما ورد ببعض اللافتات التي حملت في المسيرة. وردّدت بعض الحشود من الجماهير الڨالمية،عند النصب المخلّد للشهيد سويداني بوجمعة ، عبارات رافضة لبدوي وحكومته وبعض وزرائه من البلدة ، في إشارة إلى الغنزال الوزاري المتقع ان تشهده ولاية ڨالمة الثلاثاء القادم، تزامنا مع إحياء ذكرى معركة "مرمورة "ببلدية بوحمدان غربي الولاية،إحدى أكبر المعارك بالمنطقة الأخيرة . وشدّدت الڨالميين في جمعتهم الرابعة عشرة ، شدّدت على مطلب تولية الإبراهيمي لمرحلة انتقالية ،رفض الانتخابات الرئاسية للـ 04جويلية القادم ، وتأكيد إرساء دولة القانون واستقلالية القضاء وضمان الحريات والحقوق. إ.غمري

16:54 جدد ظهيرة اليوم المئات من رواد الحراك بمدينة سيدي بلعباس العهد مع التظاهر بساحة أول نوفمبر 54 رافعين كالعادة العشرات من اللافتات وترديدهم لهتافات عكست ذلك التمسك الكبير بمطلب إلغاء انتخابات الـ 04 جويلية و رحيل من بات يصطلح عليه بـ "البلاءات" في صورة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي. وقد دعا "الحراكيون" قائد أركان الجيش إلى التأمل الجيد في الرسالة الأخيرة للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي مطالبين إياه بالاعتراف بأحقية ما جاءت به ، قبل أن تدوي الحناجر الساحة بهتافات "دولة مدنية ماشي عسكرية" ، "الجيش الشعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الخونة" إضافة إلى "يا بدوي يا مزور الشعب قالك روح شور" إلى غير ذلك من الهتافات التي اخترقت صمت أزقة وسط المدينة بعد انطلاق المسيرة الراجلة من ساحة "كارنو" صوب بقية الشوارع الكبرى لعاصمة الولاية.

16:48 بعض التيفوات التي رفعها المتظاهرون اليوم الجمعة

بجاية

أم البواقي

الطارف

البيض

16:40 تجمع، السعيديون في الجمعة الرابعة عشرة بساحة الأمير عبد القادر ثم انطلقوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية رافضة للانتخابات ورفع المتظاهرون لافتات حملت تمسك الشعب الجزائري بمطالبه غير منقوصة يذكر منها " لن نرتاح حتى نحقق الإصلاح" "دولة مدنية ماشي عسكرية" "مكانش انتخابات يا العصابات" "لا للتفرقة" " صائمون صامدون حتى يرحلون" "والقايد لايمثل المؤسسة العسكرية".

16:16 صورة من مسيرة اليوم بتيارت

15:40 التقى اليوم المئات من المتظاهرين بينهم جمع من النساء والعائلات بعد صلاة الجمعة بعاصمة التيطري، مجددين العهد مع المستجدات التي عرفتها البلاد على صعيد الحراك الشعبي في جمعته الرابعة عشرة وردود أفعال الشارع الجزائري حول مسألة رئاسيات الرابع من جويلية والمضي قدما في الحل الدستوري لمطالب الحراك .

وأبرزت لافتات المتظاهرين في مسيرتهم بعد وقفتهم أمام مقر الولاية إصرارا على الالتحام بالخطوات التي قامت بها قيادة الجيش بترديدهم " الجيش الشعب خاوة خاوة ..وقايد صالح مع الخونة" هاتفين في نفس الوقت " ماكانش انتخابات يا العصابة " .. مرورا كالعادة أمام بعد مقرات الإدارات على غرار مديرية التربية ،مديرية التخطيط، الصندوق ،مقر اتحاد الفلاحين، الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي،الجزائرية للاتصالات وبريد الجزائر .

15:25 وجه المشاركون في المسيرة الحاشدة، التي شارك فيها زوال اليوم عشرات الآلاف من المتظاهرين بشوارع مدينة تيزي وزو انتقادات شديدة اللهجة لقائد الأركان فرددوا شعارات " قايد صالح ديقاج".

لم ثتن حرارة الطقس والصيام سكان مدن و قرى ولاية تيزي وزو الذين توافدوا بالآلاف إلى شوارع عاصمة الولاية للتأكيد على بقائهم أوفياء للحراك الشعبي.

15:10 خرجت جموع غفيرة من المتظاهرين عقب صلاة الجمعة بولاية البويرة، في مسيرة حاشدة جابت وسط عاصمة ولاية البويرة تميزت بالهدوء الرمضاني والإصرار والتشديد على إنهاء حكم الفاسدين من خلال الهتافات والمضي قدما في الإجراءات المتخذة لجرجرتهم أمام القضاء والقصاص منهم جزاء ما ارتكبوه من طغيان وجرائم واختلاسات في حق الوطن والجزائريين.

15:01 خرج الآلاف من المتظاهرين بولاية مستغانم في مسيرة تأكيد الصمود للجمعة الرابعة عشر على التوالي ، لقول كلمتهم والرد على التطورات المتسارعة التي تعرفها الساحة الوطنية، رافعين شعارات تلح على ضرورة رحيل بقايا النظام السابق، وتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من جويلية القادم. مع تمسكهم بشعار "الشعب يريد.. يتنحاو قاع" الذي تصدر قائمة المطالب الشعبية، و شعار "مكاش انتخابات يا العصابات" التي هزّت ساحة البلدية ، الى جانب شعارات ولافتات لم تغب عن المشهد منذ انطلاق الحراك الشعبي في ال22 فيفري الماضي، أهمها الجيش والشعب.. خاوة خاوة و سلمية سلمية.

14:48 البريد المركزي الآن.

14:40 ردد آلاف المواطنين المشاركين في مسيرة الحراك الشعبي ظهيرة اليوم و التي جابت مختلف شوارع عاصمة الولاية غليزان جملة من الشعارات التي تغيرت بتغير المستجدات في دواليب الدولة.

وكان عنوانها البارز الذي صدحت به الحناجر رحيل بن صالح وبودي باعتبارهما من أدوات النظام السابق الذي عاث في مقدرات الشعب فسادا. مؤكدين بأن لا انتخابات رئاسية بوجودهما .

كما رددو شعار "سقط الذراع الأمني والمالي فمن يسقط الذراع السياسي والاعلامي؟"حيث تتمسك به ما تبقى من وجوه النظام البائد بالسلطة. التي تبقى في أيديهم. ولم يخف المشاركون في المسيرة دعمهم المطلق للمؤسسة العسكرية التي تبقى صمام أمام في وجه "خونة الداخل والخارج".

14:34 خرجت الآن مسيرة بمدينة تيبازة في الجمعة الرابعة عشرة للحراك رافضة لإجراء انتخابات 4 جويلية، ورفع المشاركون فيها شعارات مطالبة برحيل بن صالح وبدوي وكل بقايا النظام البوتفليقي وإعادة السلطة للشعب والخروج في مسيرة في الرابع جويلية تأكيدا على استمرار الحراك إلى غاية تحقيق مطالبه بالتغيير الجذري للنظام.

14:16 باتنة الآن.

14:13 من شعارات مسيرة اليوم بولاية تبسة.

14:06 حشود بشرية تتدفق على قلب العاصمة.

13:26 انطلاق مسيرة حاشدة بمدينة بجاية تطالب برحيل النظام، رفع خلالها المشاركون شعارات تحمل رسالة أن الشعب متمسك بالوحدة وصامد من أجل بناء جزائر حرة ديمقراطية.

11:59 البريد المركزي الآن.

11:53 عملت السلطات كل ما في وسعها لمنع تجمع المتظاهرين بالقرب من البريد المركزي، لما صار للمكان يحمل من رمزية.

فتم تطويق المكان بعشرات من شاحنات قوات مكافحة الشغب، كما يقوم المئات من عناصر الشرطة بغلق كل المنافذ المؤدية لساحة البريد المركزي.

11:26 "كليتو لبلاد يا سراقين" متظاهرون من كل الأعمار يصرون على اسماع صوتهم.

11:16 المتظاهرون يكسرون الحاجز الأمني ويصلون البريد المركزي بعد أن تجمعوا قرب جامعة بن يوسف بن خدة.

11:13 لأول مرة منذ بداية الحراك لوحظ تواجد معتبر للشرطيات.

11:04 بعد منعهم الاقتراب من البريد المركزي، المتظاهرون يتجمعون بالقرب من جامعة بن يوسف بن خدة.

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10:34 انتشار أمني كثيف بالبريد المركزي، أعوان الشرطة يمنعون التقاط الصور حتى بالنسبة للصحفيين، كما يتم تفتيش جميع من يمر بالقرب من المكان.

10:18 ككل جمعة تم فرض طوق أمني كبير على العاصمة ما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى مداخل العاصمة. كما تم التضييق على مرور المركبات على مستوى الحواجز الأمنية داخل العاصمة كالحاجز الأمني بحي الموز بباب الزوار.

10:01 اعتقالات بالجملة يشهدها حاليا محيط البريد المركزي، حيث فرضت مصالح الأمن طوقا أمنيا بالقرب من المكان وتقوم باعتقال كل من يستعد لبلوغ البريد المركزي.

الصورة: سمير العربي

يُنتظر أن يخرج الجزائريون اليوم للجمعة 14 منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي للمطالبة بإلغاء انتخابات 4 جويلية، ولرفض إشراف كلٍّ من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي على الرئاسيات، وكل هذا ردًا على السُلطة التي أدارت ظهرها لهذه المطالب ولا تزال مُتمسكةً بما تُطلق عليه "الحَلّ الدستوريّ" وتفادي "الفراغ السياسي" الذي تقول إنه يمكن أن ينجرّ عن تأجيل الانتخابات أو الذهاب نحو فترة انتقالية.

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