عاقبت رابطة كرة القدم المحترفة مولودية بجاية بمبارتين دون جمهور ودفع غرامة مالية بـ 000 . 200 دينار ، عقب اجتياح المناصرين للملعب خلال استقبالها لشباب بلوزداد يوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ29 لبطولة الرابطة الأولى - موبليس.

وأفادت به الهيئة الكروية، أن النادي عوقب أيضا نتيجة "استعمال ألعاب نارية " ، بينما غرم شباب بلوزداد بـ 000 300 دينار " لاستعمال ألعاب نارية"، خلال نفس المقابلة.

وقررت لجنة الانضباط أيضا إيقاف كمال دمرجي ( مسير بأولمبيك المدية) إلى غاية استماعه يوم الإثنين 27 ماي، بسبب تصريحاته الصحفية عقب خسارة فريقه أمام برج بوعريريج (1-0) ، حيث انتقد خاصة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، خير الدين زطشي ( دون ذكر اسمه) وتكلم عن الفساد في كرة القدم الجزائرية.

من جهة أخرى عاقبت الرابطة عدة أندية جراء "استعمالها للألعاب النارية " وسوء التنظيم ." وسيدفع اتحاد الجزائر غرامة قدرها 000. 200 دينار لاستعمال الألعاب النارية ورميها بالملعب ( عقوبتان) خلال مباراة مولودية وهران التي عوقبت هي بدورها بغرامة تقدر بـ 000. 40 دينار بسبب "سلوك غير لائق" للفريق و 000. 30 دينار لاستعمال الألعاب النارية. كما أن شبيبة القبائل وأهلي برج بوعريريج، مطالبان بدفع غرامة مالية قدرها على التوالي : 000. 30 و 000. 60 دينار لاستعمال ألعاب نارية.

وعوقب أولمبي المدية بغرامة مالية قدرها 000. 200 دينار لاستعمال ورمي ألعاب نارية بالملعب (عقوبتان) بينما أهلي برج بوعريريج سيدفع هو الآخر غرامة بـ 000. 100 دينار، جراء "سلوك غير لائق لملتقطي الكرات". وسلطت على اتحاد بلعباس 3 عقوبات : 000. 30 دينار لاستعمال ألعاب نارية، 000. 50 دينار لـ" سوء التنظيم" و 000. 100 دينار لتواجد أشخاص غرباء داخل محيط الملعب " خلال لقاء مولودية الجزائر التي غرّمت بمبلغ 000. 30 دينار لاستعمال الشماريخ .

وأخير أوقفت رابطة كرة القدم جمال بلعلالم ( أولمبي المدية) ومحمد وليد بن شريفة ( شباب قسنطينة ) لمباراة واحدة بعد "طرده" من طرف الحكم " واحتجاج على قرار الحكم"، على التوالي.