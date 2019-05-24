أكد منسق حزب الاتحاد الديمقراطي و الاجتماعي (معارضة-غير معتمد) أن الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ 22 فيفري المنصرم "لا يعتبر أزمة بل حلا لاستئصال النظام من جذوره".

خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمت سهرة الخميس من قبل مجموعة شباب قرية القمة الحمراء ببلدية العجيبة (شرق البويرة) دعا كريم طابو مواطني هذه المنطقة إلى المزيد من التجند قصد "تعزيز الحراك".

و أضاف أن "الحراك يُمثل أزمة بالنسبة للمنتمين للنظام أما نحن فنعتبره حلا حقيقيا لاستئصال النظام المتورط في فضائح فساد من جذوره".

في خطابه تطرق المتدخل إلى مختلف المراحل التي ميزت الحركة الشعبية التي وصفها ب "الثورة السلمية".

و دعا بالمناسبة مختلف فئات الشعب إلى الحفاظ على الطابع السلمي لهذه المظاهرات التي ستفضي في نهاية المطاف إلى تلبية مطالب الشعب سيما بناء جمهورية حقيقية و دولة قانون و تكريس الديمقراطية.

في الأخير جدد رفضه للانتخابات الرئاسية المقبلة التي "لن تخدم سوى النظام لوحده" و اغتنم الفرصة لتقديم اقتراحاته المتعلقة بانتخاب هيئة مستقلة لتسيير المرحلة الانتقالية خلال 6 إلى 12 شهرا و من أجل العمل على تنظيم "رئاسيات حقيقية ستتوج بانتخاب رئيس نزيه بصفة ديمقراطية".