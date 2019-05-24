تمكن أفراد حرس السواحل بسكيكدة أمس الخميس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل18 شابا على مستوى شاطئ وادي بيبي ببلدية تمالوس غرب ولاية سكيكدة، حسبما علم اليوم الجمعة من حرس السواحل.

و حسب ذات المصدر فإن أعمار هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية تتراوح بين 21 و 41 سنة مردفا بأنهم كانوا متجهين في رحلة غير شرعية نحو جزيرة سردينيا الإيطالية على متن قارب صيد انطلاقا من الشاطئ المذكور وبسبب عطب في القارب سارعوا إلى الاتصال هاتفيا بذويهم الذين قاموا بدورهم بإبلاغ حراس السواحل الذين توجهوا إلى مكان تواجدهم و إنقاذهم من موت كاد يكون حقيقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية ينحدرون من ولايات سكيكدة و عنابة و الجزائر العاصمة.