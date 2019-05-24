”تحيي” مدينة بئر العاتر في تبسة، اليوم السبت، الذكرى الأولى المحلية لانقطاع وصول الجرائد في بلدية بقرابة 120 ألف نسمة وأكثر من 220 ألف نسمة، إذا أخذنا بالحسبان البلديات الحدودية المجاورة من أم علي إلى صفصاف الوسرى والعقلة المالحة ونقرين وفركان التي تعيش في عزلة تامة بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي يجدها الموزعون في إيصال الجرائد إلى هذه المناطق. وفي هذا يقول المجاهد بورقعة، المعروف بالمنطقة، بأنه يملك جميع أرشيف ”الخبر” منذ 20 سنة يعيد يوميا قراءته، موجّها نداء إلى مديري شركات التوزيع والمؤسسات الإعلامية والمكتبات بتقديم يد المساعدة للمواطن من أجل عودة الجرائد؟



