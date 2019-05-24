تشهد مطاعم الرحمة بولاية الأغواط، إقبالا كبيرا للطلبة الجامعيين من الجنسين لتناول وجبات الإفطار رغم أنهم في فترة الامتحانات وهجرتهم الإقامات الجامعية التي لم تعجبهم وجباتها في هذا الشهر الفضيل، رغم الميزانيات المعتبرة المخصصة لتحضيرها. هذا الإقبال أدى إلى تزايد عدد المطاعم المجاورة للإقامات الجامعية بعد أن فتحت في المساجد، وقاعات الأفراح والمطاعم الخاصة لتوفير وجبات الإفطار لعابري السبيل، بما في ذلك الطلبة الجامعيين الذين تطوع بعضهم للعمل في هذه المطاعم للمساهمة في فعل الخير .



