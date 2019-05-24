كشف الموقع الرسمي الخاص بالبطاقة الخضراء في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن ما يقل عن 2462 جزائري تحصلوا على هذه البطاقة في 2019، محتلين بذلك المرتبة الثالثة عربيا بعد المصريين الذين تحصلوا على 4185 بطاقة والسودانيين بـ 2617، ويبدو ذلك جليا في الشكل الأنفوغرافي الذي نشره موقع ”روسيا اليوم” الإلكتروني. وتمكّن بطاقة ”غرين كارد” للمستفيد منها، من الإقامة بشكل قانوني في أمريكا وتسلمها سلطات الهجرة الأمريكية كل سنة للفائزين في عملية قرعة.