قال وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، "قد وجد نفسه أمام وضعية سياسية و حتى أخلاقية ونفسية جعلته يفضل الانسحاب، أمام الوضع البائس الذي يتمثل في الاستهتار الفرنسي و التواطؤ المفضوح مع المحتل المغربى وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته إلى حد اليوم ، وأكد رئيس الدبلوماسية الصحراوية في حوار مع "الخبر" أن المعركة المقبلة "ليست في من سيكون المبعوث الشخصي القادم، بقدر ما هي مدى تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته لفرض المشروعية الدولية"، مشيرا إلى أن "الحل الوحيد أمام مجلس الأمن هو وضع المغرب أمام خيار الذهاب إلى الاستفتاء الذي يبرر بقاء المينورسو فى الصحراء الغربية.