يلح رئيس مولودية وهران أحمد بلحاج على ترك منصبه مباشرة مع نهاية الموسم الجاري، حسب تأكيداته لوسائل الإعلام، في الوقت الذي تخيم الضبابية بخصوص مصير العقد المبدئي الذي أبرمه في يناير المنصرم مع شركة ''هيبروك'' التي التزمت بشراء أغلبية أسهم النادي الوهراني الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

ولم ينجح بلحاج، الذي يستعد لإنهاء موسمه الخامس على رأس المولودية، في تحقيق الأهداف المسطرة والتي تتمثل أساسا في قيادة ''الحمراة'' للعودة إلى منصة التتويجات التي غابوا عنها منذ 1996، وهي السنة التي شهدت آخر فوز لهم بلقب كأس الجزائر.

وسخر بلحاج، الملقب ب''بابا''، إمكانيات مالية معتبرة قبل انطلاق الموسم الجاري من أجل وضع حد لقرابة ربع قرن من الإخفاقات، حيث سارع إلى تقديم وعود للعب الأدوار الأولى بعدما تمكن من جلب عدة لاعبين معروفين على الساحة الكروية الوطنية فضلا عن انتداب المدرب الأسبق للمنتخب المغربي بادو زاكي.

لكن الرياح لم تجر بما تشتهيه سفن المسؤول الأول في المولودية، حيث تحول حلم التتويج إلى كابوس يؤرق الأنصار دائما باعتبار أن فريقهم يصارع من أجل البقاء في ساحة الكبار قبل جولة واحدة عن نهاية البطولة.

وتأزمت وضعية تشكيلة الباهية منذ الجولات الأولى من المسابقة بعد رحيل المدرب المغربي، ليتبعه أغلبية اللاعبين الجدد خلال فترة التحويلات الشتوية، ليدخل الفريق في دوامة من المشاكل لم ينجح المدربون الذين تعاقبوا على العارضة الفنية بعد مغادرة التقني المغربي وعددهم ثلاثة في حلها.

ودفعت مؤشرات الإخفاق التي لاحت في الأفق منذ بداية الموسم الأنصار إلى الصعود إلى الواجهة من خلال مطالبتهم باستقالة الرئيس الحالي وبقية المساهمين في الشركة الرياضية الذين غالبا ما تألقوا بغيابهم المتواصل عن يوميات النادي.

وأمام الخطر الذي يحدق بالمولودية، سارعت السلطات المحلية إلى تكثيف اتصالاتها مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة من أجل الإعداد لدخول النادي في عهد جديد تحت قبعة شركة اقتصادية تضمن له العودة إلى التألق على الساحتين الوطنية والدولية.

وضمن هذا المسعى، تم التوقيع على عقد الشراكة المبدئي مع مؤسسة ''هيبروك'' التابعة لسوناطراك والمتخصصة في النقل البحري للمحروقات، وهو الحدث الذي استقبله الشارع الكروي الوهراني بحفاوة كبيرة قبل أن تبدأ الشكوك في التسرب إليه على خلفية الركود المحسوس الذي يعرفه هذا الملف.

ولعل ما يزيد من تعقيد إتمام عملية التنازل عن أغلبية أسهم الشركة الرياضية للمولودية التي تأسست في 2010 لصالح ''هيبروك'' أن التقارير المالية لمختلف الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة النادي لم يتم إعدادها بعد رغم أن مسؤولي الفرع التابع لمجمع سوناطراك كانوا قد طالبوا بها منذ فترة.

وفي انتظار اتضاح الرؤى في هذا الخصوص، تتجه أنظار أنصار ''الحمراوة'' غدا (30: 22 سا) إلى ملعب ''أحمد زبانة'' حيث يستقبل فريقهم نصر حسين داي في آخر مباراة بالموسم يتعين خلالها على المحليين الفوز بها لضمان بقائهم في الرابطة الأولى دون انتظار نتائج الفرق الأخرى المهددة بالنزول إلى الرابطة الثانية.