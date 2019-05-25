تدخلت صباح اليوم وحدت الحماية المدنية لبلدية القرارم لنقل جثة امرأة تبلغ من العمر 27 سنة ، متوفية إلى مستشفى الإخوة مغلاوي بميلة، حيث وجدت ملقاة على سرير غرفتها بمقر سكناها الكائن بحي الجناين ببلدية سيدي مروان بولاية ميلة، و بها جرح مفتوح على مستوى الجبهة.

و لحد الان لازالت ظروف وفاة الضحية غامضة، خاصة في ظل تضارب تصريحات مصادرنا، حيث يذهب بعض الروايات إلى أن الوفاة نتيجة اعتداء الزوج بعنف على زوجته، في حين يستبعد آخرون فرضية الفعل الإجرامي، خاصة و ان مصادر تؤكد أن الزوج نفى ضربه لزوجته و صرح بأنها سقطت لوحدها.

مصالح الأمن فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة ملابساتها، في انتظار نتيجة التحقيق.

و يذكر أن الضحية خلفت ولدا صغيرا و غادرت الحياة و هي حامل.