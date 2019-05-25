أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سلسلة من التغييرات مست كل من التلفزيون العمومي، سلطة ضبط السمعي البصري، مجمع سونلغاز والوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

وحسب ما نقل التفزيون العمومي فقد عين بن صالح، سليم رباحي مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون خلفا للطفي شريط الذي أنهيت مهامه.

كما عين رئيس الدولة، زوينة عبد الرزاق رئيسا لسلطة الضبط السمعي البصري خلفا زواوي بن حمادي، وحمايدية منير مديرا للوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار خلفا لجدو جازية.

كما مست التغييرات مجمع سونلغاز، وذلك بتعيين بولخراص شاهر رئيسا مديرا عاما.