تظاهر ألف شخص السبت في نيامي ضدّ القواعد العسكرية الفرنسية والأميركية في النيجر، والتي تتهم بعدم التحرّك إزاء هجمات المسلحين الدموية.

وجاب المتظاهرون شوارع العاصمة على وقع أنغام موسيقى محلية مهداة إلى الجيش النيجري، وكانوا يهتفون: "عاشت النيجر، عاش الجيش النيجري" قبل تجمعهم أمام البرلمان.

كما ردد المتظاهرون الذين تألفوا خصوصا من طلاب وتلامذة كانوا يلبّون دعوة نقابتهم، اتحاد الطلاب النيجريين، "تسقط القواعد العسكرية الأجنبية"، "يسقط الجيش الفرنسي"، "يسقط الجيش الأميركي"، "يسقط الجهاديون وبوكو حرام".

وكُتب على لافتات "لا لتسليم سيادتنا الوطنية"، و"أرضنا مستقلة منذ 3 أوت 1960".

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في 17 ماي هجوماً في غرب النيجر قرب مالي، أدى إلى مقتل 28 جندياً، كما تبنى عملية اقتحام -- غير ناجحة -- لسجن بحراسة مشددة قرب العاصمة ويضم مساجين جهاديين عديدين.