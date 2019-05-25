أكد الرئيس السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أن المجلس الدستوري سيعلن عن إلغاء انتخابات 4 جويلية المقبل.

وقال مناصرة على صفحته الرسمية في الفايسبوك " سيتبين الليلة بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها على شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح، وبالتالي إلغاء رئاسيات 4 جويلية".

وحسب مناصرة فإن البلاد ستدخل في مرحلة جديدة وذلك بعد الإعلان الرسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 جويلية، حيث سيتبعها فتح حوار سياسي حول تنظيم انتخابات جديدة.

وأضاف مناصرة أن استقالة بعض الأسماء المغضوب عليها شعبيا باتت حتمية، ليتم بعدها الإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما من يوم استدعاء الهيئة الناخبة، يتخللها إعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف وتنظيم الرئاسيات على ضوء نتائج الحوار.