وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وقالت الوكالة إن البرهان وصل إلى القاهرة في زيارة يستقبله خلالها عدد من كبار المسؤولين لـ"بحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية".

وأوضحت أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة بصحبة عدد من المرافقين.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى للبرهان خارج السودان منذ توليه منصبه في 12 أفريل الماضي، بعد يوم من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أجرى في 16 أفريل اتصالا هاتفيا بالبرهان، وأكد خلاله "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وفي 23 أفريل الماضي، عقد الرئيس المصري بالقاهرة قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، لبحث الأوضاع في السودان، بحضور قادة أفارقة.

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان مسؤولية إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، في 11 أفريل بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات في البلاد.