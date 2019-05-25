شهدت مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم لفتة إنسانية رائعة عندما أوقف الحكم مباراة نيس مع موناكو بعد مرور ست دقائق على بدايتها، حتى يتمكن لاعب نيس يوسف عطال من شرب الماء ليحل صيامه.

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بحرص نجم منتخب "الخضر" الصاعد عطال (23 عاما) على الصيام، كما أشادت بحكم المباراة رودي بوكييه على موقفه الحضاري الإنساني.

وقد تألق المدافع الجزائري في مركز الظهير الأيمن وكان أحد عوامل فوز نيس بهدفين نظيفين، حيث تسببت تمريرته العرضية في ارتباك مدافع موناكو بينوا بادياشيلي الذي حول الكرة في مرماه بدلا من إبعادها في الدقيقة 36 مسجلا الهدف الأول.

يذكر أن فريق نيس أنهى الموسم في المركز السابع بالدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة.